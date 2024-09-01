احتجاجات تجتاح إسرائيل بعد مقتل 6 رهائن في غزة

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من إميلي روز ونضال المغربي

القدس (رويترز) – اجتاحت الاحتجاجات إسرائيل في أعقاب مقتل ست رهائن في قطاع غزة، مع تنامي الإحباط بسبب إخفاق القيادة السياسية في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، نظم ما يصل إلى 500 ألف شخص احتجاجات في القدس وتل أبيب ومدن أخرى، مطالبين ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الجهد لاستعادة باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعدددهم 101. ووفقا لتقديرات إسرائيلية، توفي نحو ثلث هؤلاء الرهائن.

وحثت قيادات عمالية العمال على تنظيم إضراب ليوم واحد يوم الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشال الجثث من نفق في مدينة رفح جنوب القطاع تزامنا مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع المدمر وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية أن الجيش نقل جثث كرمل جات وعيدن يروشالمي وهيرش جولدبرج بولين وألكسندر لوبنوف وألموج ساروسي وأوري دانينو إلى إسرائيل.

وفي القدس أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجا أمام مقر رئيس الوزراء. وأظهر مقطع مصور من الجو إغلاق المحتجين للطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وهم يلوحون بالأعلام وصور الرهائن القتلى. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على نحو 24 شخصا في أنحاء البلاد.

ويواجه نتنياهو ضغوطا مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا”.

وقال مسؤولون كبار في حماس إن إسرائيل، برفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، هي المسؤولة عن مقتل الرهائن.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز “نتنياهو هو المسؤول عن مقتل الأسرى الإسرائيليين، وهو حريص على قتل الجميع للاستمرار في الحرب… ولذا على الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة”.