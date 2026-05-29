احتجاجات تعطل ودية أيرلندا وقطر قبل مواجهة إسرائيل المنتظرة

reuters_tickers

2دقائق

29 مايو أيار (خدمة رويترز الرياضية العربية) – قال لاعب وسط منتخب أيرلندا جيمي ماكجراث إن الفريق يفضل الابتعاد عن الجدل المحيط بمباراتين مرتقبتين أمام إسرائيل في دوري الأمم، وذلك بعد أن تعطلت وديته أمام قطر في دبلن أمس الخميس بسبب احتجاجات.

ومن المقرر أن تستضيف أيرلندا منتخب إسرائيل على ملعب أفيفا في دبلن في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، فيما يتوقع أن تقام مواجهة في 27 سبتمبر أيلول، كان من المفترض أن تستضيفها إسرائيل، في ملعب محايد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضم عدد من أبرز لاعبي كرة القدم الأيرلنديين إلى شخصيات عامة في حملة دعت إلى مقاطعة المباراتين، غير أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أكد مضيه قدما في خوضهما، محذرا من أن الامتناع عن اللعب قد يعرض الفريق لإجراءات تأديبية.

وخلال مباراة قطر الودية أمس، أُلقيت كرات تنس تحمل العلم الفلسطيني على أرض الملعب، ما أدى إلى توقف اللقاء مرتين، بينما توقع ماكجراث تكرار مثل هذه الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد خلال الأشهر المقبلة. لا نريد أن نُوضع في موقف حرج”.

وأضاف “آمل أن تتمكن الجهات المعنية من إيجاد حل أو توظيف الوضع بما يخدم الصالح العام. لست متأكدا من كيفية تطور الأمور مع تصاعد التوتر. في النهاية نحن لاعبو كرة قدم، ولا نرغب في الانخراط في هذه القضايا، لكننا قد نجد أنفسنا مضطرين إلى ذلك أحيانا”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، صوت 93 في المئة من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لصالح مطالبة قيادته بالضغط على الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي من المنافسات الأوروبية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية )