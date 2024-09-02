احتجاجات حاشدة في إسرائيل بعد مقتل 6 رهائن في غزة

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من إميلي روز ونضال المغربي

القدس (رويترز) – اجتاحت احتجاجات حاشدة إسرائيل يوم الأحد في أعقاب مقتل ست رهائن في قطاع غزة، مع تنامي الإحباط بسبب إخفاق القيادة السياسية في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، نظم ما يصل إلى 500 ألف شخص احتجاجات في القدس وتل أبيب ومدن أخرى، مطالبين ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الجهد لاستعادة باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعدددهم 101. ووفقا لتقديرات إسرائيلية، توفي نحو ثلث هؤلاء الرهائن.

وفي القدس أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء. وأظهر مقطع مصور من الجو إغلاق المحتجين للطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وهم يلوحون بالأعلام وصور الرهائن القتلى.

وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقطعا يظهر الشرطة وهي توجه مدافع المياه نحو المحتجين الذين أغلقوا الطرق. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال 29 شخصا.

وحثت قيادات عمالية العمال على تنظيم إضراب ليوم واحد يوم الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشال الجثث من نفق في مدينة رفح جنوب القطاع تزامنا مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع المدمر وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية أن الجيش نقل جثث كرمل جات وعيدن يروشالمي وهيرش جولدبرج بولين وألكسندر لوبنوف وألموج ساروسي وأوري دانينو إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية إن الفحص الجنائي حدد أنهم “قتلوا على يد إرهابيي حماس بعدد من الرصاصات من مسافة قريبة” قبل ما يتراوح بين 48 و72 ساعة.

ويواجه نتنياهو ضغوطا مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا”.

وقال مسؤولون كبار في حماس إن إسرائيل، برفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، هي المسؤولة عن مقتل الرهائن.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز “نتنياهو هو المسؤول عن مقتل الأسرى الإسرائيليين، وهو حريص على قتل الجميع للاستمرار في الحرب… ولذا على الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة”.

بدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أن قتلت حماس وغيرها من المسلحين نحو 1200 شخص وأسرت نحو 250 آخرين في هجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، وتقول وزارة الصحة في غزة إن 40738 فلسطينيا على الأقل قتلوا. ويعيش النازحون في ظروف مزرية مع عدم كفاية المأوى وأزمة الجوع.