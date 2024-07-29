احتجاجات على تحقيق لجيش إسرائيل في تعرض معتقل فلسطيني لانتهاكات

reuters_tickers

4دقائق

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه دشن تحقيقا فيما يعتقد أنها انتهاكات تعرض لها معتقل فلسطيني في معسكر للسجناء الذين ألقي القبض عليهم أثناء حرب غزة مما أثار انتقادات من جانب محتجين وسياسيين يمينيين.

وأضاف الجيش أن المدعية العامة أمرت بإجراء التحقيق “في أعقاب الاشتباه في تعرض أحد المعتقلين لانتهاكات جسيمة”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية وصلت إلى معسكر سدي تيمان حيث يشتبه في أن 10 من جنود الاحتياط أساؤوا معاملة سجين من وحدة قتالية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت جماعات حقوقية، ومنها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في معسكر الاحتجاز، وهو قاعدة عسكرية سابقة في صحراء النقب أعلنت إسرائيل أنها ستغلقها تدريجيا.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه يحقق في اتهامات بوقوع انتهاكات.

وحين وصلت الشرطة العسكرية إلى المعسكر، كان عدد من المحتجين، ومنهم أعضاء في الكنيست من اليمين المتطرف، يتجمعون خارج المنشأة ونددوا بالتحقيق مع الجنود الذين قالوا إنهم كانوا يؤدون واجبهم. وحاول بعضهم اقتحام القاعدة.

واستنكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت محاولة اقتحام المعسكر.

وقال جالانت “حتى في أوقات الشدة، القانون يطبق على الجميع، لا يجوز لأحد اقتحام قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي”.

ودافع هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، عن التحقيق الذي قال إنه يصون شرف الجيش الإسرائيلي.

* حماية “قيم جيش الدفاع الإسرائيلي”

وقال هاليفي في بيان له عن محاولة اقتحام المعسكر “نحن في خضم حرب، وتصرفات من هذا النوع تعرض أمن الدولة للخطر… إن هذه التحقيقات على وجه التحديد هي التي تحمي جنودنا في إسرائيل والعالم وتحافظ على قيم جيش الدفاع الإسرائيلي”.

ونشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم بارز في الكتلة القومية الدينية في حكومة نتنياهو ومنتقد دائم لقيادة الجيش، مقطعا مصورا على منصة إكس قال فيه إن الجنود يجب أن يعاملوا كأبطال وليس كمجرمين.

وبثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية لقطات لمحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة وشق طريقهم إلى القاعدة. ويمكن رؤية وزير من حزب قومي متطرف وهو يسير وسط المحتجين.

ودعا حزب المعارضة “هناك مستقبل”، من الوسط، إلى إقالة نائب رئيس الكنيست الذي قال الحزب إنه شارك في الاحتجاج وردد هتافات وسط المحتجين.

وانتشرت تقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مما أدى إلى تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة التي تقترب الآن من بداية شهرها الحادي عشر.

وفي مايو أيار، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تنظر في اتهامات تتعلق بانتهاكات ارتكبتها إسرائيل بحق معتقلين فلسطينيين.