احتجاز إيران سفينتين يفاقم بيئة المخاطر غير المسبوقة في مضيق هرمز

reuters_tickers

2دقائق

23 أبريل نيسان (رويترز) – قالت مصادر في قطاع النقل البحري لخدمة ذي إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز المتخصصة في قطاع التأمين إن احتجاز إيران سفينتين في مضيق هرمز أمس الأربعاء لم يغير بشكل جوهري من بيئة المخاطر التي لا تزال مرتفعة للغاية في المنطقة.

واحتجزت إيران السفينتين بسبب ما وصفتها “بمخالفات بحرية” واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية.

وقال مصدر في مجال الوساطة إن مستوى المخاطر لم يكن من قبل أعلى مما كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أصبحت الضبابية هي الوضع الطبيعي الجديد، و”الفوضى اليومية” هي القاعدة.

وقال مصدران رفيعا المستوى في السوق إن عمليات الاحتجاز لن تغير بشكل جوهري من بيئة المخاطر. وذكر أحدهما أنها عامل آخر يزيد من تعقيد الوضع.

وقال مونرو أندرسون رئيس قسم السياسات الاستراتيجية والعمليات في شركة فيسيل بروتكت “تظهر عمليتا احتجاز السفينتين مدى هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز… ونحث جميع مالكي السفن ومشغليها على مواصلة توخي الحذر الشديد”.

وأضاف “من منظور التأمين، أصبح اعتبار مضيق هرمز ‘مفتوحا’ أو ‘مغلقا’ مسألة خلافية، وهي مسألة تبسط بشكل مخل احتمال مخاطر معقد للغاية. فهناك بعض السفن التي تعبر المضيق بنجاح رغم أن هناك قيودا شديدة على المرور”.

وذكر أحد المصادر أنه لا يتوقع أن تحتجز إيران عددا كبيرا من السفن لأن هذه الواقعة تتعلق أكثر باتخاذها موقفا بعد ضبط الولايات المتحدة سفينة إيرانية يوم الأحد.

وقال مصدر كبير من مجال الوساطة في إعادة التأمين إن التغطية لعبور المضيق لا تزال تقدم على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الصراع أظهر خبرة شركة لويدز في السوق وصعود شركات التأمين ذات الخبرة إلى الصدارة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )