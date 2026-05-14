احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران (هيئة بحرية بريطانية)

احتُجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية الخميس، قرب مضيق هرمز الحيوي الذي تحاصره طهران، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وأفادت هيئة “يو كي إم تي أو” بأنها “تلقّت بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 38 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة في الإمارات”، وبأن “السفينة احتُجزت من جانب أفراد غير مُصرح لهم أثناء رسوها، ويتم اقتيادها حاليا إلى المياه الإقليمية الإيرانية”.

وأغلقت طهران مضيق هرمز عمليا عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير. ومذاك، تعرّضت سفن بعضها تجاري، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء محاولتها المرور.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ الثامن من نيسان/أبريل، لم تُحلّ أزمة المضيق الحيوي للشحن وإمدادات الطاقة، وأضيف إليها حصار واشنطن موانئ إيران.

ورصدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عشرات الحوادث التي تخللها إطلاق القوات الإيرانية مقذوفات نحو السفن في هرمز.

ويشكّل الوضع في مضيق هرمز ومياه الخليج نقطة تجاذب رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، لما له من انعكاس على حركة الشحن البحري وأسعار موارد الطاقة عالميا.

وتتحكّم إيران بهذا الممرّ الحيوي لنقل النفط والغاز والأسمدة، وأنشأت آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره. وردّت واشنطن بمحاصرة موانئ إيران.

وأعلن الجيش الإيراني الأربعاء أن سيطرة طهران على مضيق هرمز قد تدرّ عائدات اقتصادية “كبيرة” وتعزّز موقع البلاد على الساحة الدولية.

وحذّرت القوات المسلحة الإيرانية الأحد الدول التي تمتثل للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، من أنها ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز.

وسمحت إيران بمرور محدود للسفن عبر المضيق الذي يمرّ عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب سلع أساسية أخرى.

