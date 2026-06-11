احتجاز فلسطيني في اليونان على ذمة محاكمته بتهمة انتمائه إلى حماس

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من يانيس سوليوتيس ورينيه مالتيزو

أثينا 11 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت مصادر قضائية وأمنية أن قضاة يونانيين أمروا اليوم الخميس بحبس فلسطيني على ذمة المحاكمة بتهمة الانتماء إلى شبكة مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تخطط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية في أوروبا وآسيا.

وقالت السلطات إن المشتبه (37 عاما)، والذي ينفي ارتكاب أي مخالفة اعتُقل في السادس من يونيو حزيران في جزيرة كريت خلال عملية مشتركة بين جهاز المخابرات اليوناني ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

وصادرت الشرطة هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر محمولا وأقراص صلبة من أماكن سكنه، وعثر المحققون على أدلة تفيد بأنه طلب عبر الإنترنت مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات، لكنه لم يتسلمها.

وقال محاميه سبيريدون بانتازيس لرويترز إن الأدلة ضعيفة وتكشف عن تناقضات.

وأضاف “لا تتشابه شخصية المتهم وعقليته وسلوكه العام مع سمات المجرم أو الإرهابي، بل يبدو أنه استخدم كبش فداء في قضية تستند إلى أدلة واهية وتشوبها ثغرات كبيرة”.

ويأتي هذا الاعتقال في اليونان عقب احتجاز فلسطينيين اثنين، يبلغان من العمر 32 و38 عاما، في قبرص في 22 مايو أيار. وأفادت الشرطة بأنهما يخضعان للتحقيق في أنشطة متعلقة بالإرهاب بعد العثور على مواد لصنع متفجرات خلال عمليات تفتيش.

وتشير مصادر في الشرطة اليونانية إلى أن القضيتين مرتبطتان.

وقالت المصادر إن أحد المشتبه بهما المحتجزين في قبرص أخبر السلطات هناك بأنه يعتقد أن من جندوهما يخططون لشن هجمات في اليونان وقبرص وتركيا وميانمار وتايلاند وماليزيا التي تلقوا فيها تدريبا على صنع المتفجرات.

ووصل الرجل البالغ 37 عاما، الذي ألقي القبض عليه في جزيرة كريت، إلى اليونان في 2023 وحصل على حق اللجوء بعد أن عاش لسنوات في قطاع غزة. وتبين من التحقيق أنه سافر في 2025 إلى ماليزيا حيث التقى أحد الرجلين المعتقلين لاحقا في قبرص.

وأفادت المصادر بأن المعتقلين في قبرص التقيا أعضاء من حماس في إسطنبول.

وقال ميخاليس خريسوخويديس وزير حماية المواطنين اليوناني لإذاعة سكاي أمس الأربعاء إن القضيتين تشيران إلى شبكة أوسع تحاول التخطيط لأعمال إرهابية في أوروبا.

وأمرت محكمة في قبرص اليوم بإحالة المشتبه بهما اللذين اعتقلا هناك وشخص ثالث إلى محكمة جنائية في السادس من أغسطس آب. وأفادت وكالة أنباء قبرص شبه الرسمية بأنهم يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى منظمة محظورة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)