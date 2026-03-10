احتجاز مشتبه به من حماس في قبرص بتهمة شراء أسلحة

برلين 10 مارس آذار (رويترز) – قال ممثلو الادعاء الألمان اليوم الثلاثاء إن السلطات القبرصية احتجزت عضوا مشتبها به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مطلوبا في ألمانيا بتهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا في بيان أن المشتبه به المولود في لبنان والذي لم يتم الكشف عن هويته سوى باسم كامل م. تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا في قبرص في السادس من مارس آذار عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن المشتبه به مطلوب في قضية نقل 300 طلقة ذخيرة حية. ولم يتضح من البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة.

وأشاروا إلى أن “العملية كانت بمثابة استعداد حماس لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا”.

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين.

وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم كامل م. إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.

وازدادت الهجمات ضد اليهود في مختلف أنحاء العالم منذ حرب إسرائيل على حماس في غزة التي أشعلتها هجمات الجماعة المسلحة على إسرائيل في 2023.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)