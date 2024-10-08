احتدام القتال بين إسرائيل وحزب الله في الذكرى الأولى لحرب غزة

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من ستيفن شير ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل وتعهدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالنهوض من جديد واستعادة عافيتها في وقت تبدو فيه إسرائيل مستعدة لتوسيع هجومها على لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في غزة.

وأقام إسرائيليون مراسم ونظموا احتجاجات يوم الاثنين لإحياء الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول مع امتداد صراع غزة في الشرق الأوسط ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وتعهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الخارج بأن تنهض الحركة وتستعيد عافيتها “مثل المارد الفلسطيني والعنقاء الفلسطينية” على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال عام من الحرب مع إسرائيل، وقال إن حماس تواصل تجنيد المقاتلين وتصنيع الأسلحة.

ويوم الاثنين، قالت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفة حركة حماس إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ (فادي 1) وشنت هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضافت أنها استهدفت مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنته في وقت لاحق من يوم الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 190 قذيفة أطلقت على أراضي إسرائيل يوم الاثنين مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ قصفا مكثفا على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وأن جنديين إسرائيليين قُتلا في المعارك عبر الحدود، مما يرفع عدد قتلى الجيش داخل لبنان حتى الآن إلى 11.

وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى نزوح 1.2 مليون شخص في لبنان. ويخشى كثيرون من أن يتعرض لبنان للدمار مع تكثيف حملة القصف الإسرائيلي مثلما حدث في غزة نتيجة الهجوم الجوي والبري.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أيضا تحذيرا باللغة العربية لمرتادي الشواطئ ومستخدمي القوارب بالابتعاد عن منطقة كبيرة من ساحل لبنان الجنوبي، قائلا إن البحرية الإسرائيلية ستشرع في وقت قريب في تنفيذ عمليات ضد حزب الله من البحر.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عشرات الأشخاص قُتلوا من بينهم عشرة رجال إطفاء في غارة جوية إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان. وقُتل نحو ألفي لبناني منذ بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل قبل عام دعما لحماس، وسقط معظم القتلى في الأسابيع القليلة المنصرمة.

ويصف الجيش الإسرائيلي عمليته البرية بأنها “محدودة ودقيقة”، إلا أن نطاقها يتسع بشكل مطرد منذ إطلاقها الأسبوع الماضي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هدفه هو تطهير المناطق الحدودية التي يختبئ فيها مقاتلو حزب الله وإنه ليس لديه أي خطط للتوغل بشكل أكبر داخل لبنان.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة، القوة العظمى الحليفة لإسرائيل، تعتقد أن العملية البرية في لبنان ما زالت محدودة.

وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إنها سترد وإنها تدرس الخيارات المتاحة أمامها. وتعد منشآت النفط الإيرانية من الأهداف المحتملة.