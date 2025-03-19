احتراق مستودع وقود في روسيا إثر قصف أوكراني (موسكو)

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أعلنت موسكو فجر الأربعاء أنّ حريقا اندلع في مستودع للوقود في كراسوندار إثر تعرّض هذه المنطقة الروسية الواقعة شرقي الحدود مع أوكرانيا لقصف بطائرات مسيّرة مفخّخة أطلقتها قوات كييف.

وقال مكتب تنسيق خدمات الطوارئ في روسيا إنّ “حريقا اندلع قرب قرية (كافكازسكايا) بعد سقوط حطام” من طائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، مشيرا إلى أنّ 105 عناصر من فرق الطوارئ والإنقاذ تدخلوا إثر الكارثة من دون أن يتمّ الإبلاغ في الحال عن إصابات.

وأتى هذا القصف بالمسيّرات بعدما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه “رفض عمليا” مقترحا أميركيا بوقف كامل لإطلاق النار بعدما طالت ضربات صاروخية روسية منشآت مدنية أوكرانية من بينها مستشفى.

وقال زيلينسكي عبر منصة تلغرام “للأسف، وقعت ضربات، وتحديدا على منشآت مدنية” أحدها مستشفى في مدينة سومي في شمال البلاد، وهجمات أخرى لا سيما في كييف.

ولم يشر زيلينسكي إلى تعرض بنى تحتية طاقوية لأيّ هجمات بعد توافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على هدنة في أوكرانيا لثلاثين يوما تشمل هذه المنشآت.

بور/بم/بم