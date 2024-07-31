احتفاء في إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية في إيران

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القدس (رويترز) – اتسم رد فعل الحكومة الإسرائيلية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران بالتحفظ إلى حد بعيد، لكن نبأ وفاته لاقى ترحيبا من الإسرائيليين الذين اعتبروه إنجازا كبيرا في الحرب مع الحركة.

وظهرت عبارة “القضاء على هنية في طهران” في عناوين التغطية الإخبارية المستمرة بلا توقف تقريبا في أكبر أربع قنوات تلفزيونية في إسرائيل صباح يوم الأربعاء.

وتساءل معلقون وخبراء عن القدرات اللازمة لتنفيذ مثل هذا الاغتيال، كما تساءلوا عن تداعياته على الحرب في غزة وفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وسادت حالة من الارتياح في الكثير من مناطق إسرائيل، غداة إعلان الجيش أنه قتل أحد أكبر قادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في بيروت ردا على هجوم على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال عاموس جلعاد، المسؤول الكبير السابق بوزارة الدفاع، للقناة 12 “هذا إنجاز مذهل للمخابرات المرتبطة بالعمليات أدى إلى هذه النتيجة… فيما يتعلق بالأداء، يمكننا القول إنه مذهل، بغض النظر عمن نفذه”.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا وزير الدفاع يوآف جالانت على مقتل هنية. ونشر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية صورة لهنية على فيسبوك وعلى جبهته كُتبت عبارة “تم التخلص منه”.

واحتفل اثنان من وزراء الحكومة غير الأعضاء في دائرة المسؤولين المعنيين باتخاذ القرارات الاستراتيجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء الاغتيال الذي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه رسميا.

ونشر عميحاي شيكلي وزير الشتات على منصة إكس مقطعا مصورا لهنية وهو يحضر فعالية هتف خلاله الجمهور “الموت لإسرائيل” مع تعليق “فلتحذروا مما تتمنونه”.

* محادثات متعثرة

جاء اغتيال هنية في خضم مفاوضات متعثرة بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ الهجوم، الذي أشعل فتيل الحرب، على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول بقيادة مسلحي حماس.

وقالت مصر وقطر، اللتان تتوسطان في المحادثات، إن الاغتيال قد يعرقل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وتهدد إيران وحماس بالانتقام. لكن كثيرين في إسرائيل يرحبون بالهجوم الذي وُجه إلى عدويها اللدودين، إذ يرجحون أن يعطي دفعة لفرص إنهاء الحرب.

وقال أفيف بوشينسكي، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاتصالات، إن استطلاعات الرأي أظهرت زيادة شعبية نتنياهو في أعقاب خطابه أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وإن الضربات المتتالية التي وُجهت لحزب الله وحماس أعادت إلى الأذهان صورة إسرائيل وهي تتخذ إجراءات ضد أعدائها.

وأضاف “الناس في إسرائيل سعداء لأن شيئا ما حدث بالفعل للمرة الأولى. لذا أعتقد أن نتنياهو حقق مكاسب كبيرة وسوف ترون ذلك في استطلاعات الرأي. وهذا يُظهر أنه لا يزال قادرا على إدارة الأمور، ويُظهر أنه يعرف ما يفعل ولديه خطة”.

وقال إيتان جوريل (72 عاما) في تل أبيب “أعتقد أن اغتيال هنية والرجل الآخر في حزب الله أمس أنباء جيدة. إنها أنباء سارة لإسرائيل والعالم. ونأمل في أن يسهم ذلك في إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن”.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يوزعون حلوى. وفي أحد المتاجر في القدس، وُضعت طاولة مليئة بالبسكويت والحلوى للمتسوقين مع لافتة مكتوب عليها “يحيا الشعب الإسرائيلي”.

وأصدر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين بيانا يؤيد أحدث “الاغتيالات الاستراتيجية الحاسمة” إلى جانب “الإنجازات العسكرية” المحرزة خلال الأشهر العشرة الماضية في غزة.

وجاء في البيان “لكن يجب على إسرائيل أن تتذكر أنه لا يمكن اعتبار هذه الإنجازات انتصارا ما لم تتسن إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم”.

وقال شاي ديكمان، أحد أقارب رهينة تدعى كارميل جات من بين 115 آخرين محتجزين في غزة، إن الرهائن لن يعودوا إلى ديارهم إلا بالتوصل إلى اتفاق.

وأضاف “لا أعرف كيف سيكون تأثير هذه الأنباء على الاتفاق لكنني أتمنى بشدة أن تتحد جميع القوى في العالم لإعادة شعبنا إلى وطنه. وآمل أن يجد ساستنا طريقة لاستغلال هذا الخبر لإطلاق سراح الرهائن”.