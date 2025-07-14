احتفالات فرنسا بالعيد الوطني تبرز “جاهزية” الجيش لمواجهة التهديدات المحدقة بأوروبا

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انطلقت احتفالات العيد الوطني الفرنسي الإثنين في باريس بعرض عسكري يسلّط الضوء على “الجاهزية القتالية” للجيش “في عالم أكثر همجية”، غداة تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة النفقات الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية المحدقة بأوروبا، وعلى رأسها التهديد الروسي.

وافتتح العرض بمسيرة لثلة من القوّات الإندونسية، ضيفة الشرف في هذه المناسبة بعدما أبرمت باريس شراكة استراتيجية مع جاكرتا لزيادة نفوذها في منطقة الهندي-الهادئ.

وشارك أكثر من 450 جنديا إندونيسيا، من بينهم فرقة تعزف آلات إيقاعية ببدلات متعدّدة الألوان وقبّعات عليها حيوانات مختلفة بحسب الكتيبة التي ينتمون إليها، كانوا في مقدّمة الموكب الذي سار فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وهذه السنة، يعكس الاستعراض جسامة التهديدات المحدقة بالقارة الأوروبية.

وكان ماكرون قد قال الأحد أمام عدد من المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى إن “الحرّية لم تكن يوما منذ العام 1945 مهدّدة كما هي الحال اليوم”، متطرّقا خصوصا إلى “التهديد المستدام” الذي تشكّله روسيا لأوروبا.

وجاء في المجلّة الوطنية الاستراتيجية بعددها الصادر الإثنين “بات من الواضح اليوم أننا ندخل في حقبة جديدة يرتفع فيها بشدّة خطر حرب كبيرة حامية الوطيس خارج الحدود الوطنية لأوروبا”.

وتعني هذه التطوّرات “فرنسا وحلفاءها، خصوصا الأوروبيين منهم بحلول 2030 وستستهدف أراضينا بشكل متزامن بعمليات هجينة واسعة النطاق”.

– زيادة النفقات الدفاعية –

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تقليص الإنفاق العام في الميزانية، تعتزم فرنسا زيادة النفقات الدفاعية، مع إضافة مبلغ 3,5 مليارات يورو في 2026 ثم 3 مليارات إضافية في 2027 بحيث تتضاعف الميزانية الدفاعية للبلد تقريبا في خلال 10 سنوات، أي خلال الولايتين الرئاسيتين لماكرون، لتبلغ حوالى 64 مليار يورو في 2027.

ويبدو أن 72 % من الفرنسيين مستعدّون لتأييد هذه الزيادة، وفق ما أظهر استطلاع أجرته “أودوكسا-باكبون” لحساب صحيفة “لو فيغارو” نشرت نتائجه الإثنين.

وخلال العرض العسكري الذي عاد هذه السنة إلى جادة شانزيليزيه بعدما غُيّر موقعه العام الماضي بسبب دورة الألعاب الأولمبية، سعى الجيش الفرنسي إلى إبراز ما يتحلّى به من “مصداقية عملاتية” و”تضامن استراتيجي” مع الشركاء.

وقال كبير المسؤولين العسكريين في باريس الجنرال لويك ميزون عبر أثير “ار تي ال” إن “القوات البرية شاركت في العرض… في حالة تأهبّ للقتال”.

وشارك جنود من الكتيبة المدرّعة السابعة يرتدون بدلات القتال والخوذ الواقية وسترات مضادة للرصاص، في العرض على متن دبّابات “لوكلير” ومدافع “سيزر” ذاتية الدفع، وعربات قتالية مدرّعة. وشاركت أيضا مسيّرات وأنظمة دفاع جوّي من نوع “سامب/تي”.

– 20 ألف عنصر في 30 يوما –

وتؤكّد باريس قدرتها على أن تنشر هذه السنة كتيبة كاملة (أي أكثر من سبعة آلاف عسكري) مزوّدة بكلّ الذخائر والتجهيزات اللوجستية اللازمة في خلال 10 أيّام. وتطمح لأن يتخطّى العدد 20 ألف عنصر في ثلاثين يوما سنة 2027.

وفي دليل على الشراكات التي نسجتها فرنسا، شاركت في احتفالات العيد الوطني فرقة مشتركة بين بلجيكا ولوكسمبورغ والفرقة الفرنسية الفنلندية التابعة لفيلق الردّ السريع في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفل)، فضلا عن طاقم فرقاطة “أوفيرن” المؤازرة لعمليات حلف شمال الأطلسي في البلطيق والدائرة القطبية الشمالية.

وشهدت المراسم العسكرية أيضا مشاركة مجنّدين وآليات التدريب والدمج، في وقت يسعى ماكرون إلى إضفاء “إطار جديد” على الجيش كي “يتسنّى للشباب الخدمة في صفوفه”.

مرا-داب/م ن/كام