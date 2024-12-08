احتفالات في سوريا بسقوط بشار الأسد

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احتفل آلاف السوريين في مناطق مختلفة من البلاد وخارجها الأحد بسقوط الرئيس بشار الأسد، بعد هجوم خاطف لفصائل المعارضة المسلحة التي دخلت دمشق، لتطوى صفحة هيمنة عائلة الأسد مدة نصف قرن على البلاد التي تدخل الآن في مرحلة عدم يقين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأسد غادر سوريا على متن طائرة مساء السبت، ولم تعرف وجهته حتى الآن.

في وسط العاصمة دمشق التي أعلنتها الفصائل المعارضة “حرة”، أطاح عشرات الأشخاص بتمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والد بشار الأسد، والذي حكم البلاد من العام 1971 إلى حين وفاته في العام 2000 بقبضة حديد.

وفي مناطق سورية مختلفة، أقدم سوريون على إسقاط تماثيل لبشار الأسد ووالده، كما حصل في حماة في وسط البلاد وحلب في شمالها ودرعا في الجنوب، أو إحراق صورهما، أو حتى التبوّل عليها، كما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

في ساحة الأمويين في دمشق، اختلط إطلاق النار ابتهاجا بالزغاريد والتبريكات، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وأظهر شريط فيديو لوكالة فرانس برس جمعا من الأشخاص بينهم عناصر من الفصائل المعارضة، يعتلون دبابة بجوار الساحة، ويرفعون قبضاتهم وشارات النصر، بينما يسمع في الخلفية إطلاق نار في الهواء.

وقال عامر بطحة لوكالة فرانس برس “انتظرنا طويلا هذا اليوم… نبدأ تاريخا جديدا لسوريا”. ثم أضاف بعدما أجهش بالبكاء، “لا أصدق أنني أعيش هذه اللحظة”.

عبر التلفزيون الرسمي، أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة “تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام”.

بعد ساعات على ذلك، أعلنت الفصائل المعارضة وصول قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إلى دمشق الأحد.

ونشرت على قناة “تلغرام” مقطع فيديو له باسمه الحقيقي أحمد الشرع، وهو يسجد ويقبّل الأرض في مساحة خضراء يظهر بمحاذاتها طريق رئيسي، معنونة المقطع بـ”القائد أحمد الشرع يسجد لله شكرا فور وصوله دمشق”.

وفي بيان تلاه مذيع عبر التلفزيون السوري الرسمي باسم الجولاني، جاء “نواصل العمل بكل إصرار لتحقيق أهداف ثورتنا التي قامت من أجل العزة والكرامة والحرية. لا مكان للتراجع، ونحن مصممون على استكمال الطريق الذي بدأناه منذ 2011”.

ويفتح الانهيار السريع جدا للنظام السوري الباب على مصراعيه أمام المجهول في البلاد المشرذمة جراء حرب أهلية أوقعت نحو نصف مليون قتيل منذ العام 2011 وتشارك فيها فصائل مدعومة من دول أجنبية مختلفة.

– أمل وترحيب وحذر –

وتتالت ردود الفعل على التطورات في سوريا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سقوط بشار الأسد هو “يوم تاريخي في الشرق الأوسط”، مرحبا بانفراط “الحلقة المركزية في محور الشر” بقيادة إيران، العدو اللدود للدولة العبرية.

وقال “هذه نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين” للرئيس السوري.

وأبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن “أملا حذرا” بعد سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق، قائلا إنها “لحظة فاصلة”، داعيا الى “فتح فصل جديد، فصل السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين”.

أما تركيا التي لها نفوذ كبير في سوريا حيث تساند فصائل معارضة، فدعت دول المنطقة إلى ضمان “فترة انتقالية جيدة وسلسة، وعدم إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين”.

وقال وزير خارجيتها هاكان فيدان من الدوحة إن بلاده على تواصل مع المعارضين لضمان الأمن، مشددا على أن “السلطة الجديدة وسوريا الجديدة لن تشكّلا تهديدا لجيرانها، بل على العكس من ذلك، فإن سوريا الجديدة ستعالج المشكلات القائمة، وستقضي على التهديدات”.

وقال الوزير التركي الذي تستضيف بلاده لاجئين سوريين، إن ملايين السوريين “يمكنهم العودة إلى ديارهم”.

أما روسيا، الداعم الرئيسي لحكم بشار الأٍسد، فأكدت أن الأخير “استقال”، مضيفة “بعد مفاوضات بين بشار الأسد وعدد من المنخرطين في النزاع المسلح على الأراضي السورية، قرّر الاستقالة من منصبه الرئاسي ومغادرة البلاد، مع إعطاء التعليمات بالشروع في عملية انتقال سلمية للسلطة”.

وأكّدت الحكومة العراقية الأحد “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي بلادهم.

وجدّد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي التأكيد على “أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري”.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسقوط “دولة الهمجية” في سوريا، مؤكدا التزام باريس “أمن الجميع” في المنطقة.

وأكد الملك الأردني عبدالله الثاني وقوف الأردن الى جانب السوريين واحترام “إرادتهم”، داعيا لتجنب انجرار البلاد الى “الفوضى”.

– “لن أخاف بعد اليوم” –

وقالت إلهام البساتنة (50 عاما) من شرفة منزلها في دمشق ، “لا أصدق أنني لن أخاف بعد اليوم، فرحة اليوم عظيمة ولن تكتمل إلا بمحاسبة المجرم”.

وشوهد جنود في الجيش السوري ينزعون بزاتهم على عجل وهم يخرجون من مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين، على ما روى سكان لوكالة فراسن برس.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “غادر الأسد سوريا عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن ينسحب عناصر الجيش والأمن” من المطار.

لكن تعذّر على وكالة فرانس برس حتى الآن التأكد من مصادر مستقلة من مكان تواجد الأسد الذي حكم سوريا بقبضة حديد على مدى 24 عاما، قامعا بعنف في العام 2011 الحراك المؤيد للديموقراطية الذي استحال بعدها حربا أهلية.

في واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع عن كثب “الأحداث الاستثنائية” التي تجري في سوريا وهو “على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين”.

أما خلفه المنتخب دونالد ترامب فقال إن الأسد “فرّ” بعدما فقد الدعم الروسي.

وبدا واضحا أن دعم موسكو المنشغلة بحرب أوكرانيا لم يكن فعالا لدمشق في مواجهة الهجوم الأخير عليها الذي بدأ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وكذلك دعم إيران وحزب الله اللبناني بعد الضربات الإسرائيلية المدمرة عليهما، ما جعل النظام السوري عمليا في عزلة.

وتقدمت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بسرعة كبيرة في هجومها الذي بدأ في شمال البلاد وامتدّ الى الوسط، وصولا الى دمشق. في الوقت ذاته، كانت مجموعات معارضة محلية تسيطر على مناطق أخرى بعد انسحاب القوات العسكرية والأمنية الحكومية منها مثل درعا والقنيطرة في الجنوب ودير الزور في الشرق.

– تخريب ونهب مقار رمزية وإطلاق السجناء –

وذكر التلفزيون الإيراني العام أن سفارة إيران في سوريا تعرضت لتخريب على يد مهجولين عارضا مشاهد لها.

ونقلت صحيفة “طهران تايمز” عن الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن “الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارة في دمشق أخلوا المبنى قبل الهجوم”.

وأفادت فصائل معارضة والمرصد السوري فجر الأحد بفتح أبواب سجن صيدنايا العسكري الواقع قرب دمشق، وهو من أكبر السجون في سوريا والذي تفيد منظمات غير حكومية بتعرّض المساجين فيه للتعذيب.

وفي منشور على “تلغرام”، قال حسن عبد الغني، الناطق باسم “غرفة العمليات العسكرية” التي تقود الهجوم، إن الفصائل تمكنت “من تحرير أكثر من 3500 سجين من سجن حمص العسكري”.

وأعرب رئيس الحكومة محمد الجلالي في شريط مصوّر نشره على حسابه على “فيسبوك”، عن استعداده لتسليم المؤسسات الى أي “قيادة” يختارها الشعب السوري.

وأشاد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، وعمادها المقاتلون الأكراد، بـ”لحظات تاريخية” يعيشها السوريون مع سقوط النظام “الاستبدادي” .

وقال عبدي الذي تلقى قواته دعما أميركيا، “هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين”.

لور-لار/غ ر/رض