احتياطي الغاز في بريطانيا وصل الى “مستويات مقلقة” بحسب الموزع الرئيسي

afp_tickers

3دقائق

حذرت مجموعة سنتريكا، الشركة الأم لبريتيش غاز الجمعة من أن احتياطي الغاز في المملكة المتحدة انخفض إلى “مستويات مقلقة” فيما تواجه البلاد “طقسا شديد البرودة وارتفاعا في أسعار الغاز” في الأسواق.

وقالت الشركة في بيان “إن الظروف الجوية الباردة أكثر من المعتاد في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى انتهاء” عمليات التسليم الروسية عبر أوكرانيا في 31 كانون الأول/ديسمبر “أدت إلى انخفاض مستويات مخزون الغاز في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.

في 9 كانون الثاني/يناير 2025 بلغ المخزون في مواقع المملكة المتحدة نصف حجم الاحتياط، أي أقل بنسبة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحذر الشركة من أن “هذا يعني أن للمملكة المتحدة احتياطيا من الغاز يكفي لأقل من أسبوع”.

ونظرا لحلول فصل الشتاء باكرا كان احتياطي الغاز أقل من المعتاد في كانون الأول/ديسمبر، وبسبب ارتفاع الأسعار قالت سنتريكا إنها وجدت صعوبة أكبر في تجديد الاحتياط خلال فترة عيد الميلاد.

الوضع مشابه لذلك الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي حيث يبلغ متوسط احتياطي الغاز 68%، أي أقل بكثير من نسبة 83% المسجلة قبل عام، وفقا للمنصة الأوروبية لمخزون الغاز المجمع (AGSI).

واشارت شركة سنتريكا إلى أن “إجمالي سعة تخزين الغاز في المملكة المتحدة أقل بحوالى 10% من تلك في فرنسا أو ألمانيا أو هولندا”.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال، خصوصا من الولايات المتحدة و”تتنافس المملكة المتحدة بشكل مباشر مع دول أخرى لا سيما في آسيا وأوروبا” على هذه الشحنات بحسب الشركة المشغلة.

وأكدت الحكومة البريطانية الجمعة أن البلاد لن تواجه نقصا.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت “نحن واثقون من أنه سيكون لدينا ما يكفي من إمدادات الغاز وقدرة لتأمين الكهرباء لتلبية الطلب هذا الشتاء وذلك بفضل نظام الطاقة المتنوع والمرن لدينا”.

وتجاوز سعر الغاز الأوروبي في 31 كانون الاول/ديسمبر 50 يورو لكل ميغاوات في الساعة، في سابقة منذ أكثر من عام مدفوعا بانتهاء اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا ولكن أيضا الطقس البارد.

ومنذ ذلك الحين سجل تراجعا طفيفا وسجل الجمعة قرابة الساعة 13,15 ت غ انخفاضا بحوالى 3% إلى 44 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

اودي/ليل/ب ق