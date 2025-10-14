اختبار جديد ناجح لصاروخ ستارشيب العملاق

أجرى صاروخ ستارشيب من شركة سبايس اكس المخصص لرحلات مستقبلية إلى القمر والمريخ اختبارا ناجحا جديدا في ولاية تكساس.

وقد انطلق الصاروخ الضخم البلع ارتفاعه أكثر من 120 مترا أي ما يوازي مبنى مؤلفا من 40 طابقا تقريبا، مخلفا سحابة من الدخان السميك في سماء ولاية تكساس الأميركية مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومع انفصال طبقتي الصاروخ في الجو، أجرت سبايس التي يملكها إيلون ماسك بنجاح عدة اختبارات ومناورات على محرك الدفع والمركبة قبل أن يحطا على المياه كما هو مقرر وسط تصفيق المهندسين الذين تابعوا الرحلة التجريبية عبر شاشات ضخمة.

ويسمح هذا الاختبار الحادي عشر الذي أجري بنجاح على غرار اختبار آخر في آب/اغسطس، للشركة الأميركية بالمضي قدما بعد سلسلة من التجارب الفاشلة مطلع العام 2025 تخللها انفجارات في الجو.

