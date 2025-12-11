The Swiss voice in the world since 1935
اختتام المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية في دبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اختتمت الخميس في دبي أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية، والذي شهد مشاركة أكثر من 1200 طبيب قلب وقسطرة وممارس مهني من المنطقة والعالم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما شارك في الحدث، الذي استمر يومين، نحو 200 محاضر من الخبراء والمختصين من 82 دولة. ويُعدّ “الأكبر من نوعه على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في تخصص أمراض القلب التداخلية”، بحسب “وام”.

وقال إبراهيم الرشدان، رئيس المؤتمر استشاري قلب وقسطرة، إن الجلسات تضمنت بثا مباشرا عبر الأقمار الصناعية لست حالات معقدة لعلاج شرايين وصمامات القلب، من أربعة مراكز طبية مرموقة في البحرين والسعودية.

وأشار إلى أنه في النُسخ السابقة للمؤتمر تمّ نقل عمليات قلب مباشرة ومتطورة من الإمارات والكويت وغيرهما من دول المنطقة.

م ل/

