اختتام المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية في دبي

اختتمت الخميس في دبي أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية، والذي شهد مشاركة أكثر من 1200 طبيب قلب وقسطرة وممارس مهني من المنطقة والعالم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما شارك في الحدث، الذي استمر يومين، نحو 200 محاضر من الخبراء والمختصين من 82 دولة. ويُعدّ “الأكبر من نوعه على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في تخصص أمراض القلب التداخلية”، بحسب “وام”.

وقال إبراهيم الرشدان، رئيس المؤتمر استشاري قلب وقسطرة، إن الجلسات تضمنت بثا مباشرا عبر الأقمار الصناعية لست حالات معقدة لعلاج شرايين وصمامات القلب، من أربعة مراكز طبية مرموقة في البحرين والسعودية.

وأشار إلى أنه في النُسخ السابقة للمؤتمر تمّ نقل عمليات قلب مباشرة ومتطورة من الإمارات والكويت وغيرهما من دول المنطقة.

