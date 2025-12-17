اختتام مرحلة الـ 48 من “شاعر المليون” بموسمه الثاني عشر

اختُتمت منافسات مرحلة الـ”48″ من برنامج “شاعر المليون” بتأهل الشاعرين حمد عويّد العنزي من الكويت، وأحمد خليفة محمد الكعبي من الإمارات إلى مرحلة الـ”24″، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري.

وأعلنت لجنة التحكيم تأهُّل الشاعرين العنزي والكعبي إلى المرحلة التالية، بنتيجة 49 درجة من 50 للأول، و47 درجة للثاني.

كما أُعلن في بداية الحلقة التي قدمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، عن تأهُّل الشاعر واصف علي من سوريا إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وحصل على 93 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.

وضمت مرحلة الـ”48″ من “شاعر المليون” التي اختُتمت الثلاثاء، ثماني أمسيات تنافَس في كل منها ستة متسابقين، تأهل منهم إلى المرحلة التالية شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم، وصوَّت الجمهور لشاعره المفضل من بقية المتنافسين لإكمال الثلاثي المتأهل من كل حلقة.