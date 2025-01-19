اختفاء أربعة من سائقي الشاحنات المغاربة على حدود النيجر وبوركينا فاسو

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من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قال مصدر من السفارة المغربية في بوركينا فاسو والاتحاد العام للنقل في المغرب إنه اختفى أثر أربعة من سائقي الشاحنات المغاربة يوم السبت في أثناء عبورهم منطقة الحدود المضطربة بين بوركينا فاسو والنيجر.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن ثلاث شاحنات، إحداها تحمل سائقا احتياطيا، اختفت في أثناء توجهها دون حراسة من مدينة دوري في بوركينا فاسو إلى تيرا في النيجر، وهي منطقة معروفة بنشاط الجماعات المتشددة.

وتخوض بوركينا فاسو والنيجر معارك ضد جماعات إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي أدى تمردهما إلى زعزعة استقرار دول الساحل في غرب أفريقيا على مدار العقد الماضي.

وقال المصدر الدبلوماسي المغربي إن السفارة تتعاون مع سلطات بوركينا فاسو للعثور على السائقين.

وتابع المصدر أن السلطات في بوركينا فاسو تنظم قوافل أمنية لمرافقة الشاحنات في منطقة الحدود للحماية من هجمات المتشددين.

وقال الكاتب الوطني للاتحاد العام للنقل في المغرب، الشرقي الهاشمي، لرويترز إن الشاحنات انطلقت بعد انتظار لمدة أسبوع دون الحصول على مرافقة للحراسة.

وأضاف أن الشاحنات المحملة بمعدات للبنية التحتية غادرت قبل أسابيع من الدار البيضاء متجهة إلى النيجر.

ودعا الهاشمي إلى مزيد من الحماية في المناطق شديدة الخطورة مع استمرار ارتفاع عدد الشاحنات المغربية التي تعبر منطقة الساحل.

وقال الهاشمي إن قافلة من الشاحنات المغربية تعرضت في وقت سابق من هذا الشهر لهجوم على الحدود بين مالي وموريتانيا دون وقوع إصابات.