اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية للعام 2026

اختيرت مدينة العين عاصمة للسياحة العربية للعام 2026 خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد الخميس. وترأس وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله أحمد آل صالح الوفد، نيابة عن وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري.

وجاء اختيار مدينة العين بناء على توصية المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وفق “وام”، وقد فازت المدينة الإماراتية بلقب عاصمة السياحة الخليجية للعام 2025.

