ارتفاع أرباح عملاقة السيارات الكهربائية الصينية بي واي دي 24,4%

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أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة بي واي دي BYD الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 24,4 % للنصف الأول من عام 2024، مدعومة بالطلب القوي المستمر على السيارات الكهربائية في أسواقها المحلية والخارجية.

حققت الشركة صافي أرباح بلغت 1,9 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو، مقابل 1,54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنتائج منشورة في بورصة هونغ كونغ حيث هي مدرجة.

وقالت الشركة إن المبيعات بلغت خلال هذه الفترة 42,3 مليار دولار، بزيادة 15,8 % على أساس سنوي.

تعد الشركة ومقرها في شنتشن وتتبنى الشعار الإنكليزي “حقق حلمك” “Build Your Dreams” أبرز مصنع للسيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتسعى القيادة الصينية إلى أن تستحوذ السيارات الكهربائية والهجينة على الحصة الأكبر من المبيعات بحلول عام 2035.

في تموز/يوليو، شكلت هذه المركبات أكثر من نصف إجمالي المبيعات المحلية، متجاوزة تلك العتبة لأول مرة، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.

وساعدت الإعانات الحكومية السخية في البداية على زيادة المبيعات ولكن تم التخلي التدريجي عن هذه السياسات في أواخر عام 2022 ويبدو أن السوق وصلت الآن إلى مرحلة النضج.

منذ ذلك الحين، دخلت شركات السيارات الكهربائية المحلية في حرب أسعار شرسة مع السعي للحفاظ على تنافسيتها، مما أثر على ربحيتها.

وقالت شركة BYD إنها “تعاملت بفعالية مع التحديات التي جلبتها المنافسة الصناعية المكثفة”.

– تحديات خارجية –

قامت بي واي دي وشركات السيارات الكهربائية الصينية الأخرى بتسريع التوسع في الخارج في السنوات الأخيرة، على الرغم من إبداء الدول الغربية مخاوف من أن تغمر الأسواق المحلية واردات بأسعار تعتبرها منخفضة بشكل مصطنع.

وقال الاتحاد الأوروبي أن الإعانات الحكومية للسيارات أعطت الشركات الصينية ميزة غير عادلة في الأسواق الأجنبية، مما أدى إلى تعطيل المنافسة والإضرار بالقدرة التنافسية لشركات صناعة السيارات الأوروبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت بروكسل مسودة خطة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 36,3 % على السيارات الكهربائية الصينية، وهو إجراء سيصبح دائما في تشرين الأول/أكتوبر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بكين.

وقالت الولايات المتحدة في أيار/مايو إنها سترفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بشكل كبير إلى 100%. كما أعلنت كندا الاثنين فرض رسوم جمركية بنسبة 100% أيضا، واتهمت الصين “بعدم الالتزام بالقواعد نفسها التي تلتزم بها الدول الأخرى” في مجالات مثل المعايير البيئية ومعايير العمل.

ومع ذلك، تعمل شركة بي واي دي على تكثيف انتشارها في الخارج، مع مشاريع لفتح مصانع في المجر وتركيا.

بعد أن تخصصت أصلا في تصميم وإنتاج البطاريات، نوعت شركة بي واي دي إنتاجها عبر صناعة السيارات في عام 2003.

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