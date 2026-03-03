ارتفاع إضافي بأسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% على خلفية حرب إيران

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30 في المئة الثلاثاء على خلفية حرب إيران.

وارتفعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، بأكثر من 33 في المئة بعدما ارتفعت حوالى 40 في المئة الاثنين عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال اثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها.

في الأثناء، تراجعت البورصات الأوروبية أكثر مع بدء التداول. وانخفض مؤشر “داكس” في فرانكفورت بنسبة 2% بينما تراجع مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 1,8%. كما خسر مؤشر “فايننشال تايمز 100” 1,4% من قيمته.

وقد ارتفع سعر خام برنت النفطي بأكثر من 4% ليسجّل 81 دولارا للبرميل في تعاملات بعد الظهر في آسيا الثلاثاء، على خلفية الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

