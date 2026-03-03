The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع إضافي بأسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% على خلفية حرب إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30 في المئة الثلاثاء على خلفية حرب إيران.

وارتفعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، بأكثر من 33 في المئة بعدما ارتفعت حوالى 40 في المئة الاثنين عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال اثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها.

في الأثناء، تراجعت البورصات الأوروبية أكثر مع بدء التداول. وانخفض مؤشر “داكس” في فرانكفورت بنسبة 2% بينما تراجع مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 1,8%. كما خسر مؤشر “فايننشال تايمز 100” 1,4% من قيمته.

وقد ارتفع سعر خام برنت النفطي بأكثر من 4% ليسجّل 81 دولارا للبرميل في تعاملات بعد الظهر في آسيا الثلاثاء، على خلفية الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

بكب/لين/جك

