ارتفاع إمدادات النفط العالمية لمستوى قياسي في آب/اغسطس (الوكالة الدولية للطاقة)

تم نشر هذا المحتوى على
بلغت إمدادات النفط العالمية مستويات قياسية في آب/اغسطس مع زيادة الدول المنضوية في تحالف “أوبك بلاس” الإنتاج فيما يبقي الفائض الأسعار تحت السيطرة، بحسب ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الخميس. وتزيد ثماني دول منضوية في مجموعة “أوبك بلاس” بينها السعودية وروسيا الإنتاج تدريجا منذ نيسان/أبريل بعدما فرضت قيودا على الإنتاج في السنوات الأخيرة.

وأعلنت المجموعة عن زيادة أخرى في الإنتاج الأحد.

كذلك، تزيد بلدان غير منضوية في “أوبك بلاس” إنتاجها فيما أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين “بلغ أو اقترب من مستويات قياسية مرتفعة”.

وبينما ازداد الطلب بعض الشيء أيضا في آب/اغسطس، تتوقع الوكالة التي تتخذ في باريس مقرا، فائضا في الإنتاج للعام 2025.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط إن “معنويات المستثمرين حيال النفط بقيت في اتجاه هبوطي قوي حيث أدت احتمالات العرض الفائض الذي يلوح في الأفق إلى إضعاف أي زخم إيجابي للأسعار”.

وبلغ معدل سعر خام برينت المرجعي الدولي 67 دولارا في آب/اغسطس، أي أقل بدولارين من الشهر السابق.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم المشورة خصوصا للبلدان المتقدمة بشأن السياسات النفطية، بأن إمدادات النفط العالمية “ارتفعت قليلا” إلى مستوى قياسي بلغ 106,9 ملايين  برميل يوميا في آب/اغسطس.

وتتوقع الوكالة حاليا أن ترتفع إمدادات النفط الإجمالية بـ2,7 مليون برميل يوميا إلى 105,8 ملايين برميل يوميا في 2025، بينما يتوقع أن يرتفع الطلب إلى 103,9 ملايين برميل يوميا.

ويتوقع أن يزداد الإمداد أكثر ليصل إلى 107,9 ملايين برميل يوميا في العام 2026، مع بلوغ الطلب 104,6 ملايين برميل يوميا.

