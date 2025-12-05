The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول/سبتمبر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر إلى 2,8% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفق بيانات صادرة الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، من 2,7% في آب/أغسطس.

يوفر التقرير الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي، أحدث قراءة رئيسية لمعدل التضخم قبل اتخاذ الاحتياطي الفدرالي قرارا بشأن معدل الفائدة الأسبوع المقبل.

ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار أيضا بنسبة 2,8% في أيلول/سبتمبر، أي بتراجع قدره 0,1% مقارنة بآب/أغسطس، وفق المؤشر المرجعي نفسه.

لم تُحدث البيانات تأثيرا يُذكر على سوق الأسهم الأميركية في بداية التداول الجمعة. وشهدت الأسهم ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع، ويعود ذلك جزئيا إلى توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي لمعدل الفائدة الأسبوع المقبل.

وخفّض الاحتياطي الفدرالي الفائدة في اجتماعيه الأخيرين، عقب مؤشرات إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

لكنه يتابع بحذر أيضا التضخم بسبب المخاطر المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على زيادة الأسعار.

جمب/ح س/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

