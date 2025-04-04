ارتفاع التعرفات الجمركية “سيؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة” (أونكتاد)

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قالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الجمعة إن زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعرفات الجمركية في العالم “ستؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة” أكثر من غيرها.

وشدّدت غرينسبان على أن “هذا هو وقت التعاون وليس التصعيد”، مضيفة أن “قواعد التجارة العالمية يجب أن تتطور لمواجهة تحديات اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك مع وضع القدرة على التنبؤ والتنمية في صلبها، لحماية الفئات الأكثر ضعفا”.

ومن بين ما يقرب من 200 شريك تجاري للولايات المتحدة، فإن حوالى عشرة منهم فقط يولدون ما يقرب من 90% من عجزها التجاري، حسبما جاء في بيان لأونكتاد.

والبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية – المسؤولة فقط عن 1.6% و0.4% على التوالي من العجز الأميركي ـ تتأثر هي أيضا بإعلان ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية، مرتفعة جدا في بعض الأحيان، على عدد كبير من البلدان، وعلى أساس حساب يترك الاقتصاديين في حيرة من أمرهم.

وشدد بيان أونكتاد على أن هذه البلدان الفقيرة “لن تسهم في إعادة التوازن للعجز التجاري ولا في توليد إيرادات كبيرة”.

وأضاف البيان أن “العديد من الاقتصادات المنخفضة الدخل تواجه الآن عاصفة كاملة من الظروف الخارجية الآخذة في التدهور ومستويات ديون لا يمكن تحملها وتباطؤ النمو المحلي”.

وبشكل أعم، حذر البيان من العواقب السلبية على الاقتصاد العالمي. وذكر البيان أنه “في اقتصاد عالمي منخفض النمو ومثقل بالديون، فإن ارتفاع التعرفات الجمركية يهدد بإضعاف الاستثمارات والتدفقات التجارية، مما يضيف حالة من عدم اليقين إلى بيئة هشة أساسا”.

وتابع بيان أونكتاد “يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة وإبطاء الاستثمار وتهديد مكاسب التنمية، ولا سيما في الاقتصادات الأكثر ضعفا”.

فوغ/جص