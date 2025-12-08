ارتفاع الناتج الصناعي في ألمانيا يعزّز الاقتصاد

حقّق الإنتاج الصناعي الألماني قفزة غير متوقعة في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، في مؤشر جديد على أنّ الاقتصاد الأكبر في أوروبا الذي يعاني من أزمة، يشهد تحسّنا.

ووفق بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس”، ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1,8 في المئة على أساس شهري، بعدما ارتفع بنسبة 1,1 في المئة في أيلول/سبتمبر.

وجاءت النتيجة الإيجابية التي عزّزها قطاعا البناء والآلات، أفضل بكثير من انخفاض بنسبة 0,55 في المئة توقّعه محلّلون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية فاكست سيت (FactSet).

وهذه المرة الأولى منذ بداية العام 2024 التي يرتفع فيها الناتج الصناعي الألماني لشهرين متتاليين، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي من بنك “آي إن جي”.

وقال إنّ “الزيادة الشهرية الثانية على التوالي تشير إلى أنّ الإنتاج الصناعي وصل أخيرا إلى مرحلة من الاستقرار”.

ولكن وزارة الاقتصاد تبنت نبرة أكثر حذرا، إذ أشارت إلى أنّ الطلبات المحلية كانت قوية لكن الطلب الخارجي ظل ضعيفا.

وحذرت في بيان من أنّه “على الرغم من الاتجاه الإيجابي السائد للإنتاج في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، إلا أنّ من غير المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في النشاط الصناعي في نهاية العام”.

وبحسب ديستاتيس، فإنّ الإنتاج في قطاع البناء ارتفع بنسبة 3,3 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر وبنسبة 2,8 في المئة في قطاع تصنيع الآلات والمعدّات.

ولكنّه انخفض بنسبة 1,3 في المئة في قطاع السيارات الذي يعاني من أزمة.

وتعدّ الزيادة في تشرين الأول/أكتوبر أحدث علامة إيجابية بعدما قفزت الطلبيات الصناعية في الشهر نفسه مدفوعة بارتفاع الطلب على السلع الدفاعية مع تعزيز ألمانيا لقدراتها الدفاعية.

وقرّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيادة الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية بشكل كبير، لتحريك الاقتصاد مجددا بعد عامين من الركود، على الرغم من أنه يواجه انتقادات بأنه يتحرك ببطء.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يحقق الاقتصاد نموا ضئيلا بنسبة 0,2 في المئة في العام 2025، قبل أن يستعيد نشاطه في العام 2026 مدفوعا بزيادة الإنفاق.

