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ارتفاع الين إلى حوالى 140 مقابل الدولار قبل قرار الاحتياطي الفدرالي

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ارتفع الين الياباني الاثنين إلى حوالى 140 ين في مقابل الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع والذي يتوقع أن يعلن خلاله المسؤولون الأميركيون خفض أسعار الفائدة.

ووصلت العملة اليابانية إلى 139,96 للدولار، وهو أقوى مستوى تسجله منذ تموز/يوليو 2023، فيما يقيّم المتداولون خطط البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة مع تركز النقاش حول ما إذا كان سيخفضها بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

وارتفع الين بعدما بلغ أدنى مستوياته في أربعة عقود عند 161,95 ينا للدولار في تموز/يوليو ما دفع السلطات إلى التدخل في أسواق العملات. كذلك، ساهم القرار الذي اتخذه بنك اليابان ببدء رفع سعر الفائدة التي بقيت منخفضة لسنوات، في تعزيز العملة.

ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان سياسته المالية الجمعة، مع توقّع معظم المحللين أن يبقي على أسعار الفائدة بعدما أثار ارتفاع غير متوقّع فيها في نهاية تموز/يوليو اضطرابات في الأسواق.

دان/الح/غ ر

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