ارتفاع حالات الغرق جراء موجة الحر في فرنسا

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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا إلى “أكثر من 90 حالة” منذ 19 حزيران/يونيو، وفق ما أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري الخميس، واصفة هذا الرقم بـ”المقلق” ومشيرة إلى ارتباطه بـ”موجة حر شديدة”.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت عن 74 حالة غرق منذ 18 حزيران/يونيو.

وقالت فيراري لإذاعة “ار ام سيه”، “سجّلنا منذ 19 حزيران/يونيو أكثر من 90 حالة غرق. إنه رقم مقلق”.

وأضافت “لا فئة واحدة للضحايا. أولا هناك ضعف لدى الأطفال الصغار جدا الذين لا ينبغي تركهم من دون إشراف. ثم هناك الشباب الذين يُظهرون سلوكيات خطرة مثل القفز من جسر أو دخول قناة مائية بدون إشراف”.

وتابعت “نحن بحاجة إلى إعادة تنشيط تعليم السباحة في المياه المفتوحة، إذ يتّضح اليوم أنّ حوادث كثيرة تُسجّل خارج المسابح. السباحة في بحيرة تختلف كثيرا عن السباحة في حوض سباحة”.

وسُجّلت حالات غرق في دول أوروبية أخرى تضربها موجة الحر مع أنّ الأرقام النهائية لم تُعلَن بعد. وقد سُجّلت 56 حالة غرق في بولندا وحالتان على الأقل في بلجيكا و5 حالات في ألمانيا و9 حالات في إنكلترا.

كد/رك/ناش