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ارتفاع حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام إلى 63 قتيلا و40 مفقودا

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أعلنت الحكومة الفيتنامية الثلاثاء أنّ حصيلة الإعصار ياغي الذي ضرب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 63 قتيلاً و40  مفقودا.

وقالت هيئة الإغاثة من الكوارث الطبيعية في تقرير إنّ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلّفها الإعصار المدمر أسفرت أيضا عن إصابة 752 شخصا آخرين بجروح.

وياغي الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد هو وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.

وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم/ساعة. 

وصباح الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين  إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد.

وفي العاصمة هانوي، تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات.

وقال فان ثي تويت (50 عاما) الذي يعيش بالقرب من النهر الأحمر “لقد فقدتُ كلّ شيء، كلّ شيء. اضطررنا للجوء إلى الطابق العلوي لإنقاذ حياتنا. لم نتمكن من أخذ أيّ من أثاثنا. كلّ شيء مغمور بالمياه الآن”.

بور/بم

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