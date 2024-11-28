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ارتفاع حصيلة الضحايا في إندونيسيا إلى 27 قتيلا بعد انهيار أرضي جديد

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ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا إلى 27 قتيلا بعد انهيار أرضي جديد الثلاثاء أدى إلى ردم مركبات، وفق ما أعلنت وكالة الإغاثة المحلية الخميس. 

وكانت الحصيلة السابقة قد بلغت 20 قتيلا واثنين في عداد المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات عدة مناطق في شمال سومطرة خلال نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والتحقيق المحلية ساريمان سيتوروس إن انهيارا أرضيا جديدا عقب هطول أمطار غزيرة ردم طريقا معزولا في منطقة ديلي سيردانغ في مقاطعة سومطرة الشمالية مساء الثلاثاء.

وقال ساريمان لوكالة فرانس برس “حتى الآن، لقي سبعة أشخاص حتفهم في هذا الانهيار الأرضي في (قرية) سيمباهي”، مضيفا أنه “وفقا للعائلات، فإن شخصا واحدا في عداد المفقودين”.

كما أصيب 16 شخصا على الأقل في الانهيار الجديد، بحسب مصدر طبي.

وتم انتشال العديد من القتلى من حافلة سياحية كانت تمر بالمنطقة وقت الكارثة، بحسب المصدر الذي أوضح أن العدد الدقيق للركاب غير معروف.

وقال ساريمان إنه تم إرسال معدات ثقيلة للمساعدة في البحث، موضحا أن الطريق المغطى بالأنقاض أصبح غير صالح.

تحدث الانهيارات الأرضية بانتظام في أنحاء الأرخبيل الإندونيسي الشاسع خلال موسم الأمطار بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل، وتفاقمت المشكلة في بعض المناطق بسبب إزالة الغابات.

إندونيسيا هي أيضا أرض براكين. وفي أيار/مايو، لقي ما لا يقل عن 67 شخصا حتفهم بعد وصول خليط من الرماد والرمل والحجارة الناجمة عن ثوران بركان جبل مارابي في غرب سومطرة إلى مناطق سكنية.

مرك/ح س/لين

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