ارتفاع حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو إلى 12 قتيلا

afp_tickers

2دقائق

قُتل 12 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعينة من موسكو السبت.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية أن “إجمالي عدد المصابين بلغ 48، قُتل منهم 12 شخصا. وبحسب التقارير الأولية، لا يزال تسعة أشخاص محاصرين تحت الأنقاض”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة عشرات من رجال الإنقاذ وهم يبحثون بين أنقاض المبنى المكون من خمسة طوابق.

ومعظم القتلى والمفقودين شابات مولودات بين العامين 2003 و2008، وذلك وفقاً لقائمة الضحايا التي نشرها حاكم منطقة لوغانسك المعيّن من موسكو، ليونيد باسيتشنيك.

وقال باسيتشنيك على تطبيق تلغرام إن “المنطقة والبلاد بكاملها تشارك مصير هؤلاء الناس وألم عائلاتهم”.

وكانت حصيلة سابقة للسلطات تحدثت الجمعة عن ستة قتلى وعشرات المصابين. وأفاد مسؤولون روس بأن 86 فتى تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما كانوا في سكن للطلاب عندما انهار إثر الهجوم.

تقع ستاروبيلسك على بُعد حوالى 65 كيلومترا من خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

واستولت القوات الروسية على المدينة عام 2022، بعد فترة قصيرة من شنّها هجوما واسع النطاق. وتسيطر روسيا على منطقة لوغانسك في شكل شبه كامل، وتعتبرها جزءا من أراضيها.

بور/رك-غد/ب ق