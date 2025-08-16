ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 225 قتيلا خلال 48 ساعة (سلطات)

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تتساقط في شمال باكستان في مقتل ما لا يقل عن 225 شخصا خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات السبت، ما يرفع عدد القتلى إلى 538 منذ بدء الموسم الماطر في أواخر حزيران/يونيو.

وسُجّل أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، والتي قتل فيها وحدها 211 شخصا، وفق ما أفادت هيئة إدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ في الولاية بلال أحمد فايزي لفرانس برس السبت إن عمليات البحث كانت لا تزال متواصلة في الصباح بمشاركة أكثر من ألفي مسعف سعيا لانتشال الجثث المطمورة تحت الأنقاض.

وأضاف أن “الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة وانقطاع الطرق تعيق وصول سيارات الإسعاف ويتحتم على المسعفين التنقل مشيا”.

وقتل تسعة أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير، فيما أحصي في إحدى قرى شطره الهندي ما لا يقل عن ستين ضحية وثمانين مفقودا.

أخيرا قتل خمسة أشخاص في منطقة غيلغيت بالتستان السياحية في أقصى شمال باكستان التي يقصدها في الصيف متسلقو جبال من جميع أنحاء العالم.

وقضى معظم الضحايا في فيضانات مفاجئة أو في انهيار منازلهم أو صعقا بالكهرباء أو البرق.

وتحطمت مروحية إسعاف الجمعة في حادث أوقع خمسة قتلى يضافون إلى حصيلة الأمطار.

وباكستان، خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان، تعد من أكثر دول العالم عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتحذر السلطات بأن الأمطار التي وصفتها السلطات في هذا الموسم بأنها “غير عادية”، ستشتد خلال الأسبوعين المقبلين.

وتسبب موسم الأمطار منذ بدايته بمقتل 538 شخصا بينهم حوالى مئة طفل، فيما أصيب 768 بجروح.

