ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 55 قتيلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع السبت في مركز تجاري في كراتشي في جنوب باكستان إلى 55  قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس الخميس.

وقال جاويد نبي خوسو نائب مفوض كراتشي الجنوبية “عُثر على ما مجموعه 55 جثة منذ مساء السبت”.

واندلع الحريق مساء السبت في غول بلازا، وهو مركز تجاري من ثلاثة طوابق يضمّ 1200 متجر يلقى إقبالا كبيرا.

وتجري لجنة حكومية تحقيقا في الحادثة التي ما زالت ملابساتها غير واضحة.

وقالت المسؤولة الإقليمية عن شؤون الصحة سميّة سيّد من مستشفى كراتشي المدني إنه تمّ جمع عيّنات الحمض النووي من أكثر من 50 أسرة في مسعى إلى التعرّف على المفقودين.

وصرّحت للصحافيين من أمام مشرحة المستشفى “سنسلّم الجثث للأسر بعد مقارنة عيّنات الحمض النووي” وتحديد هويّاتها.

وانتقدت العائلات السلطات على بطء عمليات البحث في المركز التجاري التي تتواصل الخميس بين الأنقاض المتفحّمة.

وكثيرا ما تشهد أسواق كراتشي ومصانعها المعروفة ببناها التحتية المتداعية حرائق، لكن نادرا ما تقع حوادث بهذه الجسامة.

سما/خلص-م ن/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

