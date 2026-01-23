The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع السبت في مركز تجاري في كراتشي بجنوب باكستان إلى 67  قتيلا، في حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية الجمعة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم إنه “تم تشريح 64 جثة” مشيرا إلى “التثبت من هوية ثمانية ضحايا” إلى الآن.

وقدمت أكثر من 50 عائلة عينات من الحمض النووي على أمل التعرف على أقاربهم المفقودين.

وأفادت السلطات أنه سيتم تسليم الجثث للعائلات بعد الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

واندلع الحريق مساء السبت في غول بلازا، وهو مركز تجاري من ثلاثة طوابق يضمّ 1200 متجر ويلقى إقبالا كبيرا.

وتجري لجنة حكومية تحقيقا في الحادث لكن أسباب الحريق غير معروفة إلى الآن.

وانتقدت العائلات السلطات على بطء عمليات البحث التي تتواصل الجمعة بين الأنقاض المتفحمة.

وكثيرا ما تندلع حرائق في أسواق كراتشي ومصانعها المعروفة ببناها التحتية المتداعية، لكن نادرا ما تقع حوادث بهذه الجسامة.

سما/دص

