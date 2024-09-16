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ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في شرق أوروبا إلى 11 قتيلا

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء العاصفة القوية التي تسببت بفيضانات في شرق ووسط أوروبا إلى 11 شخصا، وفق ما أفادت السلطات الاثنين بعدما تم تسجيل المزيد من الضحايا في النمسا والجمهورية التشيكية.

ومنذ الخميس، شهدت أجزاء من النمسا والجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا وسلوفاكيا رياحا عاتية وتساقطا غزيرا للأمطار.

وقالت الشرطة لفرانس برس الاثنين إنه “عُثر على شخصين عمرهما 70 و80 عاما متوفين في منزليهما ليل الأحد الاثنين” في منطقة النمسا السفلى المحاذية للجمهورية التشيكية.

وقتل الشخصان في قريتين جراء ارتفاع منسوب المياه في منزليهما، بحسب الشرطة.

وفي الجمهورية التشيكية، أفادت السلطات محطة إذاعية بأن شخصا غرق في نهر قرب برونتال (شمال شرق)، بينما فقد أثر سبعة أشخاص.

ولقي 11 شخصا حتى الآن حتفهم في شرق ووسط أوروبا بسبب العاصفة، فيما فقد عدد آخر بينما تم إجلاء الملايين من منازلهم.

وفي نهاية الأسبوع، لقي ستة أشخاص حتفهم وفّقد شخص في رومانيا، بينما غرق شخص سابع في بولندا وقتل عنصر إطفاء في النمسا أثناء عملية إنقاذ بسبب الفيضانات.

فرج/ليل-لين/نور

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