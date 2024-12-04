ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 29 قتيلا (وكالة إدارة الكوارث)

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ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 29 شخصا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخميس.

وألحقت الفيضانات التي بدأت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أضرارا بنحو 155 ألف عائلة، بحسب السلطات.

وكانت الحصيلة السابقة للوكالة تشير إلى مقتل 25 شخصا.

ونزح أكثر من 33 ألف شخص نتيجة الفيضانات، وفق ما أفادت المتحدثة باسم وزير الصحة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخامس من كانون الأول/ديسمبر.

نشرت الحكومة فرق إنقاذ لمساعدة السكان المتضررين ونشرت مضخات لسحب المياه من بعض المناطق.

وفي شمال ماليزيا، أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث الثلاثاء بمقتل خمسة أشخاص.

وبينما تشهد تايلاند أمطارا موسمية سنوية، يفيد العلماء بأن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر حدة ما يمكن أن يزيد احتمالات وقوع فيضانات مدمّرة.

وضرب الإعصار ياغي شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات وعن عشرات المفقودين.

تاك/ريم/كام