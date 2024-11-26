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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في سومطرة الاندونيسية إلى 20

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قضى عشرون شخصا بسبب فيضانات تلتها انزلاقات تربة خلال نهاية الأسبوع في أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة الاندونيسية، بحسب حصيلة جديدة أوردتها الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الثلاثاء.

وطالت فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة، وهي كارو وديلي سردانغ وتابانولي الجنوبية وبادانغ لاواس.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن حصيلة الفيضانات بلغت 20 قتيلا ومفقودين اثنين بعد العثور على خمس جثث أخرى.

وكانت الوكالة أوردت حصيلة بلغت 16 قتيلا وسبعة مفقودين، قبل أن تقوم لاحقا بتعديلها إلى 15 قتيلا وسبعة مفقودين.

وتعرضت اندونيسيا لسلسلة من الظروف المناخية القصوى  خلال موسم الأمطار، وهي ظواهر يرى علماء المناخ أن وتيرتها تتزايد بفعل التغير المناخي.

ستر/ريم/غ ر

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