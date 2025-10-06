The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المدرسة في إندونيسيا إلى 54 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 54 شخصا الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون، في وقت ما زالت عمليات البحث جارية عن أكثر من عشرة مفقودين.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية متعددة الطبقات في جزيرة جاوة الأسبوع الماضي أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو في مؤتمر صحافي بأنه حتى صباح الاثنين “انتشلنا 54 جثة بينها أشلاء خمسة أشخاص”.

وما زال عناصر الإنقاذ يعملون على مدار الساعة للعثور على المفقودين.

وقال يودهي “نأمل أن نتمكن من اتمام عمليات البحث اليوم (الاثنين) وتسليم الجثث” إلى العائلات.

من جانبه، ذكر نائب مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بودي إيراوان أن الانهيار كان الكارثة الأكثر حصدا للأرواح في إندونيسيا حتى الآن خلال هذا العام.

وأضاف أن 13 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

ويعمل محققون على تحديد أسباب الانهيار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن عدم احترام معايير البناء السليم  ساهم في الحادثة، بحسب خبراء.

ووافقت عائلات المفقودين الخميس على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

وتثير معايير البناء المتراخية مخاوف كبيرة حيال سلامة الأبنية في إندونيسيا.

وكان قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بجروح في أيلول/سبتمبر عندما انهار مبنى في جاوة الغربية.

