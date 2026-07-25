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ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم حافلتين في سوريا إلى 35 شخصا (سانا)

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ارتفعت إلى 35 حصيلة قتلى حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

ونقلت وكالة سانا عن المسؤول في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله إن “حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور – دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة”، في حين كانت الحصيلة الرسمية السابقة 19 قتيلا و27 جريحا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين “حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية” بدون أن تفيد عن عدد الإصابات في صفوف قواتها.

وبثّ الإعلام الرسمي لقطات من الحادث المروع، أظهرت حافلة مشتعلة وحطاما متناثرا على طول الطريق.

وبعد سنوات من النزاع والإهمال، تعاني البنية التحتية في سوريا من التهالك، ويحتاج العديد من الطرق إلى الصيانة.

وفي وقت سابق في تموز/يوليو، قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات، معظمهم لبنانيون، عندما انقلبت حافلة تقلّ حجاجا عائدين من السعودية على طريق سريع في محافظة درعا بجنوب سوريا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ورجّحت السلطات المحلية أن تكون السرعة الزائدة خلف الحادث.

وفي العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا عندما اصطدمت حافلة بصهريج نفط في شمال شرق البلاد.

بور-لو/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية