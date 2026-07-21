ارتفاع حصيلة قتلى زلزالَي فنزويلا إلى 5278

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ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو إلى 5278، بحسب حصيلة جديدة أُعلِنَت الاثنين.

وسُجّلت نحو 70 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 17 ألفا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات على مقياس ريختر، وأحدثا دمارا كبيرا في شمال البلاد، لا سيما في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس.

وبلغت الحصيلة السابقة للقتلى يوم الأحد 5208 شخصا.

وفي لا غوايرا، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات موقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

وتعهّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الاثنين إنجاز 4000 منزل للمتضررين بحلول كانون الأول/ديسمبر.

كما وعدت بإنجاز “أكثر من عشرة آلاف” منزل في العام المقبل.

وبحسب التقديرات الرسمية، تحتاج البلاد إلى نحو 25 ألف منزل لإيواء مَن فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى، وانهيار 190 بالكامل.

اتم/رك/ب ح