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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفيليبين إلى 46 شخصا

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ارتفعت حصيلة قتلى زلزال ضرب الفيليبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا الأربعاء بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثّة من تحت أنقاض متجر للتسوق.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوّته 7,8 درجات ووقع قبالة سواحل مينداناو الاثنين إلى انهيار أبنية وتسبب بانزلاقات أرضية وأثار تحذيرات من وقوع تسونامي في أجزاء من جنوب الجزيرة.

وتركّزت جهود الإنقاذ على موظفَين في متجر بقالة في مدينة جنرال  سانتوس، بينهما جوي ديلوفيو (39 عاما)، رغم التهديد الدائم بوقوع هزّات ارتدادية.

وقالت ميشيل شوا، إحدى أفراد فرق الإنقاذ المحلية، لوكالة فرانس برس الأربعاء إن أجهزة الكشف عن الحياة رصدت “نبضا ضعيفا” في مرحلة سابقة من العملية، لكن “عندما وصلوا إلى الجثة.. لم تكن هناك أي علامات تدل على الحياة”.

وأضافت أنه تم العثور على جثة ديلوفيو عالقة بين عارضتين.

وأعلنت الوكالة الوطنية للكوارث ارتفاع حصيلة القتلى إلى 45 الأربعاء، بينما ارتفع عدد المفقودين من أربعة إلى 17 شخصا.

لكن حصيلة القتلى التي أعلنتها الوكالة لم تشمل ديلوفيو، وفق تأكيدات مكتب الدفاع المدني.

وكان معظم القتلى الإضافيين من إقليم دافاو أوكسيدنتال ولقي معظمهم حتفهم جراء انزلاقات أرضية أو انهيار أبنية، وفق ما أوضح المسؤول في الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو في مقابلة إذاعية.

بام-كول/لين/جك

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