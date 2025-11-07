ارتفاع عدد القتلى في حريق دار المسنين في البوسنة إلى 13 شخصا

ارتفع عدد القتلى في حريق طال الثلاثاء دار لرعاية المسنين في مدينة توزلا في شمال شرق البوسنة، إلى 13 شخصا، على ما أعلن مستشفى المدينة الجمعة.

واندلع الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في الطبقة السابعة من مبنى يقطنه مسنّون، معظمهم مرضى عاجزون عن النهوض من فراشهم.

ولقي 11 شخصا حتفهم ليل الثلاثاء الأربعاء اختناقا بالدخان وتسمما بأول أكسيد الكربون، على ما أظهرت نتائج التشريح الأولية التي أصدرتها النيابة العامة في المدينة. ويبلغ أصغر القتلى 67 عاما وأكبرهم 96 عاما.

وتوفي شخصان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى، فيما لا يزال أكثر من عشرة أشخاص، بينهم شرطي، يتلقون العلاج، ثلاثة منهم في العناية المركزة، بحسب المستشفى.

وقدّم مدير دار الرعاية ميرساد باكالوفيتش استقالته عقب الحريق الذي وصفه عدد من المسؤولين بـ”الكارثة”.

