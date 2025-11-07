The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع عدد القتلى في حريق دار المسنين في البوسنة إلى 13 شخصا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ارتفع عدد القتلى في حريق طال الثلاثاء دار لرعاية المسنين في مدينة توزلا في شمال شرق البوسنة، إلى 13 شخصا، على ما أعلن مستشفى المدينة الجمعة.

واندلع الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في الطبقة السابعة من مبنى يقطنه مسنّون، معظمهم مرضى عاجزون عن النهوض من فراشهم.

ولقي 11 شخصا حتفهم ليل الثلاثاء الأربعاء اختناقا بالدخان وتسمما بأول أكسيد الكربون، على ما أظهرت نتائج التشريح الأولية التي أصدرتها النيابة العامة في المدينة. ويبلغ أصغر القتلى 67 عاما وأكبرهم 96 عاما.

وتوفي شخصان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى، فيما لا يزال أكثر من عشرة أشخاص، بينهم شرطي، يتلقون العلاج، ثلاثة منهم في العناية المركزة، بحسب المستشفى.

وقدّم مدير دار الرعاية ميرساد باكالوفيتش استقالته عقب الحريق الذي وصفه عدد من المسؤولين بـ”الكارثة”. 

لجف/رك/كام

