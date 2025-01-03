ارتفاع عدد القتلى في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية وسط مساع جديدة للهدنة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الجمعة إنها شنت غارات جوية على عشرات الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في هجمات قالت سلطات الصحة الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

ويأتي تزايد العمليات العسكرية وارتفاع عدد القتلى والمصابين وسط مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه هذا الشهر. وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا يوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المحادثات التي تجري بوساطة من قطر ومصر.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 27 شخصا قتلوا في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وذلك بعد مقتل 71 شخصا في اليوم السابق بما في ذلك في منطقة المواصي، وهي منطقة في وسط غزة أعلنتها السلطات الإسرائيلية في وقت سابق منطقة إنسانية آمنة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 40 نقطة تجمع ومراكز قيادة وتحكم تابعة لحماس. وأضاف أنه اتخذ العديد من التدابير للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية وغيرها.

واتهمت حماس، الحركة الإسلامية التي كانت تدير قطاع غزة في السابق، بنشر مقاتلين في مناطق مدنية بما في ذلك المباني التي كانت تستخدم في السابق كمدارس. وتنفي حماس الاتهامات باستخدام السكان دروعا لحماية المقاتلين.

ويوم الجمعة، أمر الجيش المدنيين في منطقة البريج في وسط غزة بإخلاء منازلهم قبل عملية أمر بها في أعقاب هجمات صاروخية من المنطقة. وقال إن السكان يجب أن ينتقلوا إلى المنطقة الإنسانية من أجل سلامتهم.

وشنت إسرائيل حربها على غزة ردا على هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون مناطق إسرائيلية قرب حدود غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والتي كان هدفها المعلن هو القضاء على حماس، إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، ودفعت معظم السكان إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 45581 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة في غزة.