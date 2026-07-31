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ارتفاع عدد قتلى المهاجرين من المغرب لسبتة الإسبانية إلى 18

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مدريد 31 يوليو تموز (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا أمس الخميس ارتفع إلى 18 قتيلا، بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا.

وقال التلفزيون الحكومي الإسباني (تي.في.إي) إن ما بين ألفين وثلاثة آلاف عبروا إلى سبتة أمس الخميس. وبحسب سكان في الفنيدق، فإن معظم من تمكنوا من العبور فعلوا ذلك قبل منتصف النهار.

وأرسلت إسبانيا تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة عقب هذه الموجة.

وتمثل سبتة، إلى جانب مليلية المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وتشهد المدينتان دائما محاولات عبور من مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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