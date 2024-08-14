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ارتفاع قيمة صندوق النروج السيادي بـ138 مليار دولار في النصف الأول من 2024

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ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادي النروجي بـ1,475 تريليون كرونة (138 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مدفوعا بحصصه في أسهم التكنولوجيا، وفق ما أعلن المصرف المركزي ورئيس الصندوق الأربعاء.

يمثّل النمو عائدات بنسبة 8,6 في المئة ويرفع قيمة الصندوق إلى 17,745 تريليون كرونة أو ما يعادل 1,6 تريليون دولار في نهاية حزيران/يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن إن “النتيجة مدفوعة بشكل رئيسي بأسهم التكنولوجيا، نظرا إلى ازدياد الطلب على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وازدادت حيازات الأسهم التي تمثّل 72 في المئة محفظته بنسبة 12,5 في المئة، بينما خسرت حيازات الدخل الثابت التي تمثّل 26,1 في المئة نسبة بلغت 0,6 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

ويعد الصندوق الذي يستثمر في إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز أكبر مستثمر في العالم، إذ تمثّل حصصه في 9000 شركة 1,5 في المئة من الأسهم المتداولة في العالم.

وتأسس عام 1990 بهدف المحافظة على نظام الرعاية الاجتماعية النروجي حتى وإن تراجعت الإيرادات من صادرات الطاقة.

نزغ/لين/غد

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