ارتفاع قيمة طرح أرامكو الشهر الماضي إلى 12,35 مليار دولار

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ارتفعت قيمة أسهم شركة أرامكو النفطية السعودية المباعة في طرحها الثانوي الشهر الماضي إلى 12,35 مليار دولار، بعدما نفذت شركة أوراق مالية سعودية خيار شراء أكثر من 154 مليون سهم بقليل، وفق ما أفاد بيان لهذه الشركة الأربعاء.

وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة السعودية أعلنت أواخر أيار/مايو طرح 1,545 مليار سهم، أي نحو 0,64 في المئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية.

وأعلنت شركة “ميرل لينش المملكة العربية السعودية” ومقرها في الرياض، بصفتها مدير الاستقرار السعري لأسهم أرامكو، أنها نفذت خيار الشراء، وذلك بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري.

وقالت الشركة في بيان “قدم مدير الاستقرار السعري اليوم إخطاراً للمملكة العربية السعودية والمصدر بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة العربية السعودية في ما يخص 154,500,000 سهم عادي من أسهم المصدر +أسهم خيار الشراء+ بسعر الطرح البالغ 27,25 ريالاً سعودياً لكل سهم”.

وتابعت أنّ “الحجم الإجمالي للطرح سيصبح بعد ممارسة خيار الشراء 1,699,500,000 سهم عادي والتي تمثل قيمة طرح إجمالي 463 مليار ريال سعودي (12,35 مليار دولار)”.

والشهر الماضي، أعلنت أرامكو أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11,2 مليار دولار.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس حينها بأن حوالى 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.

وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي يتوقع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف بـ”رؤية 2030″ الهادف لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82,18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81,5% بعد الطرح الثاني.

ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، والشركات التابعة له على حوالى 16 في المئة من أسهم الشركة.

أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا.

لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.

هت/ع ش/غ ر