The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ارتفاع كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة كبيرة في الربع الثاني من العام عقب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على وقع الحرب في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته الخميس وكالة الطاقة الدولية. 

وأشار تقرير جديد للوكالة إلى أنّ مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، محققة أرقاما قياسية في 50 دولة. 

ومما جاء في التقرير “على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها سوق السيارات في العالم، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما أعادت أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في الشرق الأوسط تقلبات أسعار الوقود إلى صدارة الاهتمام”.

وكانت أسعار النفط الخام ارتفعت من نحو 60 دولارا للبرميل  بداية العام إلى ما يقارب 120 دولارا بعد إغلاق إيران مضيق هرمز. 

وجعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والنقص في الإمدادات من أمن الطاقة أولوية قصوى، في وقت تستحوذ المركبات البرية على نحو نصف الاستهلاك العالمي للنفط.

وأضافت الوكالة “تحظى السيارات الكهربائية اليوم باهتمام كبير باعتبارها جزءا من الاستجابات السياسية المحتملة، كونها توفر فرصة للدول المستوردة للنفط لتعزيز أمن الطاقة من جهة، وتوفر الحماية للمستهلكين والشركات من تقلبات الأسعار من جهة أخرى”. 

وأشارت إلى أن عددا من الدول في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط وتضررت بشدة من الأزمة، أقرت إعفاءات ضريبية موقتة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية.

وتوقعت الوكالة  أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10 في المئة هذا العام، لتشكل 29 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات. في المقابل، من المتوقع أن تشهد سوق السيارات العالمية ككل تراجعا خلال عام 2026.

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية قد انخفضت بشكل حاد في الربع الأول من العام، يوعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع مبيعاتها في الصين والولايات المتحدة.

ففي الولايات المتحدة، أدى إلغاء الدعم الحكومي إلى إضعاف المبيعات، بينما حدّ تباطؤ الاقتصاد الصيني من إقبال المستهلكين، لاسيما مع تقليص الحكومة أيضا لبرامج الدعم علما أن الصين تُعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وسجلت أوروبا أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت نسبة تلك المبيعات بأكثر من 30 في المئة، بحسب تقرير الوكالة. 

مير-رل/ره/ب ح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية