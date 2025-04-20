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ارتفاع مساحة المحميات البرية في الدول الخليجية بـ6,6% (مركز إحصائي)

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ارتفعت مساحة المحميات البرية بدول مجلس التعاون بنسبة 6,6% في عام 2023 لتبلغ 390,5 ألف كيلومتر مربع مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه المساحة 366,5 ألف كيلومتر مربع، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد نقلا عن المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن هذا المركز الإحصائي أنّ “المحميات الجبلية المنشأة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، زادت من 9,5 ألف كيلومتر مربع في عام 1996 لتصل إلى 14,7 ألف كيلومتر مربع في عام 2022 مجتمعة.

ووفقا للإحصاءات الواردة في النشرة الصادرة في آذار/مارس 2025 فإن “المساحة التراكمية للمحميات الطبيعية بدول المجلس سجلت قفزة نوعية في عام 2020 إذ سجلت 352,6 ألف كيلومتر مربع مقارنة بـ111,4 ألف كيلومتر مربع في عام 2015”.

واهتمت دول مجلس التعاون بالحفاظ على الحياة البرية منذ وقت مبكر  إذ تم تخصيص جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية في عام 1985، فيما تم في العام 2007 تخصيص مبادرة خليجية خضراء للبيئة والتنمية المستدامة، على ما ذكرت الوكالة الإماراتية.

هت/لين

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