ارتفاع مستوى التهديد في هرمز إلى “شديد” وسط تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

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الدوحة 7 يوليو تموز (رويترز) – تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لخطر الانفجار ولحقت أضرار بناقلة نفط خام ترفع علم السعودية بالقرب من مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ودفع السلطات البحرية لرفع مستوى التهديد للسفن العابرة للممر المائي إلى “شديد”.

وتسببت هذه الهجمات في زعزعة استقرار هدنة هشة بين واشنطن وطهران دخلت حيز التنفيذ في أواخر يونيو حزيران حينما اتفقت الحكومتان على إعادة فتح المضيق الحيوي بعد الحرب التي اندلعت بينهما في أواخر فبراير شباط وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وألغى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء ترخيصا منحه لإيران لبيع النفط في مسعى لتخفيف حدة التوتر.

وتحسنت حركة الملاحة عبر المضيق خلال الأسبوع الماضي، لكنها ليست منتظمة وتتراوح بين ثلث وخمس المستويات التي كانت عليها قبل الحرب.

وجاء قرار واشنطن إلغاء الترخيص بعد تحذير إيران بأن تصرفاتها في المضيق “غير مقبولة على الإطلاق” وأنها لن تمر دون عواقب. وكان البيت الأبيض منح ذلك الترخيص في يونيو حزيران، في تخفيف لعقوبات مفروضة منذ عقود في إطار اتفاق لإعادة فتح المضيق.

وقال بريت إريكسون، المدير في شركة الاستشارات أوبسيديان ريسك أدفايزرز “هذه ليست خطوة بسيطة أقدمت عليها واشنطن”. وأضاف أن إلغاء الترخيص “كان أحد التنازلات التي احتاجتها إيران لرفع حصارها على المضيق”.

ورفع مركز المعلومات البحرية المشترك، بقيادة البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء مستوى التهديد لعبور المضيق من “كبير” إلى “شديد” في أعقاب الهجمات، مشيرا إلى احتمال وقوع عمل عدائي متعمد في ظل الظروف الراهنة، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها مستوى التهديد إلى هذا الحد منذ 15 يونيو حزيران.

وذكر المركز في مذكرة “تعكس أحدث الواقع المؤكدة أن بيئة التهديد لا تزال مرتفعة وتتطلب أقصى درجات اليقظة”، مضيفا أن على البحارة توقع استمرار الوجود البحري وازدحام مسارات العبور.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات ستتسبب في انقطاع شامل آخر لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله، قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مشتركة على إيران في 28 فبراير شباط، نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز.

ولا تزال إيران والولايات المتحدة في خضم محادثات موسعة حول الطموحات النووية لطهران ورغبتها في السيطرة على مضيق هرمز، وتسعى واشنطن لإثناء الجمهورية الإسلامية عن امتلاك سلاح نووي. واختتم البلدان جولة من المحادثات الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق دائم.

وتثير أحدث التطورات شكوكا حول توقعات سوق النفط أن وقف إطلاق النار سيظل صامدا. وارتفعت أسعار النفط بنحو ستة بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، إذ اقترب خام برنت من 76 دولارا للبرميل.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان إنرجي “هجمات إيران على ثلاث سفن منذ أمس وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء الممنوح للجمهورية بشأن مبيعاتها من النفط، يشيران إلى أن وقف إطلاق النار ليس بتلك الصلابة والمتانة التي افترضتها سوق النفط”.

* قطر والسعودية تتهمان إيران بالمسؤولية عن الهجمات

ذكر مصدر أن الناقلة (الرقيات) كانت محملة بالغاز الطبيعي المسال وأرسلت إشارات استغاثة طلبا للمساعدة بعد استهداف جانبها الأيسر.

وذكر مصدر آخر مطلع أن الناقلة معرضة لخطر الانفجار بسبب اندلاع حريق في غرفة المحركات. ويجري إجلاء أفراد الطاقم وهم بخير.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن إيران تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الهجوم على ناقلة الغاز الطبيعي المسال، واستدعت نائب السفير الإيراني للاحتجاج على هذا الاستهداف.

وهذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها سفينة غاز طبيعي مسال قطرية منذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط، علما بأن قطر تضطلع بالوساطة في المحادثات بين واشنطن وطهران.

ولم ترد شركتا ناقلات وقطر للطاقة ومكتب الإعلام الدولي بقطر والقيادة المركزية الأمريكية حتى الآن على طلبات التعليق.

وتعرضت أيضا الناقلة العملاقة (وديان) التي ترفع العلم السعودي، لأضرار قبالة سواحل سلطنة عمان. ونددت وزارة الخارجية السعودية بالهجمات، وقالت إنها تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على الناقلة وديان. وتمتلك شركة (البحري) السعودية للشحن السفينة (وديان) وتشغلها.

ولم ترد البحري على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن السفن التجارية التي تسلك طرقا لم يجر التنسيق بشأنها مع إيران أو تتلاعب بأنظمة تتبعها تواجه مخاطر وتعوق جهود ظهران لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز، مضيفا أن البلاد تعمل على الوفاء بالتزاماتها.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر أن نحو 16 سفينة تمكنت من عبور المضيق اليوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبلغ متوسط عدد السفن العابرة يوميا بين 25 و40 سفينة خلال الأسبوع الماضي، لكن هذا العدد لا يزال أقل من المتوسط اليومي الذي كان 125 سفينة قبل اندلاع حرب إيران.

وذكرت شركة (بي.آر.إس) للسمسرة البحرية في تقرير هذا الأسبوع “إعادة فتح مضيق هرمز على فترات متقطعة تسهم في استمرار تقلبات أسواق ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى تدفق غير منتظم للناقلات عبر المضيق في الاتجاهين”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. وقال مسؤول أمريكي، رفض نشر اسمه، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إيران أطلقت النار على سفينتين تجاريتين.

وفي واقعة منفصلة في وقت لاحق من اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير أن ناقلة نفط لحقت بها أضرار طفيفة جراء تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة في أثناء عبورها مضيق هرمز، لكنها تمكنت من الإبحار إلى ميناء التوقف التالي.

واقترب متوسط التكلفة اليومية لتحميل سفينة داخل الخليج من 300 ألف دولار بعدما انخفض إلى أقل من 200 ألف دولار الأسبوع الماضي نتيجة زيادة عدد الرحلات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لن تبدأ ما لم تتوقف التهديدات الأمريكية.

(شارك في التغطية جاسبر وارد وكوستاس بيتاس ومرينماي داي وإيناس العشري – إعداد محمد عطية ومحمود رضا مراد ودعاء محمد ونهى زكريا وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)