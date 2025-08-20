The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في تموز/يوليو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في تموز/يوليو مسجلا أعلى مستوى له منذ مطلع العام 2024 على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 % في تموز/يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 % في حزيران/يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان.

وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 %، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.

وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، من التوقعات من أن بنك انكلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز “يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة”.

زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من نيسان/أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 % على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويتوقع بنك انكلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 % في أيلول/سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر “سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة”.

أجب/غ ر/ص ك

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

