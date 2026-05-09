اردوغان في اتصال مع بن زايد يؤكد استمرار جهوده لحل دبلوماسي في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت أن بلاده تبذل جهودا لحل دبلوماسي في الحرب بين إيران والولايات المتحدة والتي طالت الامارات.

وأكد اردوغان، وفق بيان رسمي تركي، أن بلاده تبذل “جهودا حثيثة لإيجاد حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران”، مشيرا إلى أن “الصعوبات التي واجهتها منطقتنا” خلال الحرب “أمرٌ مؤسف”.

وأكد اردوغان استمرار دعم تركيا “الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات”، معربا عن أمله “في تعافيها السريع من الأضرار التي لحقت بها”، ومشددا على أهمية “الحوار والتعاون لضمان الأمن في المنطقة”.

ولفت الرئيس التركي خلال المكالمة إلى أهمية تعزيز التعاون بين تركيا والإمارات في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والأمن.

وتعرضت الإمارات إلى جانب الدول الخليجية الأخرى لهجمات إيرانية بمسيرات وصواريخ خلّفت أضرارا في بنى تحتية خلال الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 شباط/فبراير بضربات اسرائيلية وأميركية على ايران.

